Zuchtriegel, 'a Pompei nuove scoperte ma servono i fondi'

Potrebbero esserci altre straordinarie scoperte archeologiche nel sottosuolo della Pompei del 79 d.C.: le ha annunciate il direttore del Parco Archeologico, Gabriel Zuchtriegel.

Oggi il direttore del parco ed il procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, hanno esposto i frutti della collaborazione. Si è sottolineata la devastante azione, negli anni, dei tombaroli ma anche quello che potrebbe ancora venir fuori. Abbattuto il ristorante abusivo Bacco e Arianna, che sorgeva sull'area archeologica attigua alla Villa dei Misteri, la Soprintendenza del Parco ha infatti potuto esplorare il terreno sottostante, scoprendo ciò che sembra un nuovo complesso per il quale serviranno nuovi scavi, ma anche nuovi finanziamenti.

"È stato scoperto un muro con una breccia dal quale si entra in un criptoportico, in una parte non scavata da Maiuri: erano i locali servili della Villa dei Misteri - ha annunciato Zuchtriegel - Questa è un'occasione straordinaria di gettare luce sulla parte inesplorata per portare a termine l'opera di Maiuri e capire anche i danni causati dagli scavi clandestini perché abbiamo trovato molte tracce di cunicoli e gallerie". Ma se Maiuri, per gli scavi della Villa dei Misteri potette contare su sostegni economici del Banco di Napoli, oggi che l'ex istituto di credito napoletano non c'è più, lo stesso generoso appoggio non viene assicurato dal Sanpaolo di Torino, ha rilevato Zuchtriegel che ha aggiunto: "Ci rivolgeremo alla Fondazione Banco di Napoli chiedendo di venirci incontro per completare l'opera di Maiuri".

La devastazione dei predatori di reperti con scavi clandestini ha rivelato anche i danni apportati a Civita Giuliana. "Qui abbiamo scoperto che i tombaroli si sono accaniti in maniera feroce con gli scavi clandestini - ha spiegato Zuchtriegel - abbiamo scoperto un altro fabbricato di due piani con tracce del passaggio di un carro. Inoltre c'è un tetto ben conservato, un ambiente decorato, soffitto buchi da tutte le parti. Purtroppo i tombaroli hanno scavato su più livelli, effettuando un saccheggio sistematico degli ambienti e danneggiando i "calchi". Perché quello che per loro non aveva valore veniva distrutto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA