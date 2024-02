Scontro frontale tra due auto, stamattina a Caivano: un uomo di 24 anni è morto sul colpo.

L'impatto è avvenuto lungo la strada statale Sannitica Nord.

Per cause in corso di accertamento una Fiat Panda con a bordo il 24enne si è scontrata frontalmente con un'altra auto che proveniva dal senso opposto di marcia. La dinamica é in corso di accertamento dai parte dei carabinieri della compagnia di Caivano.



