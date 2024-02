Nell'edizione 2024 Linea d'ombra mette al centro i diritti

Linea d'Ombra Festival scalda i motori per la XXIX edizione e annuncia il tema sul quale in autunno, dal 9 al 16 novembre 2024, sarà in dialogo con i protagonisti del mondo degli audiovisivi: sarà diritti/rights.

L'annuncio arriva da Berlino dove Giuseppe D'Antonio, direttore artistico di Linea d'Ombra Festival con Boris Sollazzo, sta seguendo la 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema.

"Abbiamo puntato in alto, negli ultimi anni, nella scelta del tema delle ultime edizioni di Linea d'Ombra Festival. Ci siamo interrogati sul futuro con Domani, e sulle sue incertezze Crisi e Conflitti, anticipando eventi poi deflagrati nella nostra quotidianità. E proprio per questo abbiamo auspicato un cambiamento che si accompagnasse alla necessità di compiere delle scelte, da qui Cha(lle)nge. Eppure, a riflettere, tutti i temi finiscono per risolversi in uno: diritti/rights - dicono Giuseppe D'Antonio e Boris Sollazzo - Da quando siamo passati da sudditi a cittadini, da soggetti al potere a soggetti di potere, la ricerca di espandere, consolidare i diritti, difenderli dall'indifferenza o dalla consapevole aggressione è diventata la stella polare delle donne e degli uomini e, diremmo, della terra che ci ospita. Consapevoli del suo peso nel mondo contemporaneo e della forza che la questione dei diritti porta con sé, sarà questo il tema portante della prossima edizione che ci condurrà al trentennale di Linea d'Ombra Festival nel 2025".

Dal 19 febbraio 2024 è aperta la piattaforma Filmfreeway per la candidatura dei film in concorso alla 29esima edizione di Linea d'Ombra. Le quattro sezioni in concorso sono: Passaggi d'Europa, riservata ai lungometraggi europei, opere prime o seconde; LineaDoc, per i documentari mondiali; CortoEuropa, ai cortometraggi europei, e VedoAnimato, ai corti d'animazione prodotti in tutto il mondo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA