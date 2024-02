"Napoli per la Palestina". È questo lo striscione in testa al corteo che, partito da piazza Mancini, sta percorrendo corso Umberto per dirigersi verso piazza del Plebiscito, a Napoli. In piazza sono scesi i rappresentanti di vari comitati e numerosi studenti che chiedono l'immediata fine del conflitto. Il corteo è scortato dalle forze dell'ordine e si sta svolgendo in maniera ordinata.



