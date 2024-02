L'export della Bufala dop vale 300 milioni, al via tour

Il Consorzio di Tutela della mozzarella di bufala campana Dop punta sull'export e moltiplica le iniziative di promozione all'estero. Dalla Francia al Giappone, la Bufala Campana guarda sempre più ai mercati stranieri.

L'export del comparto vale infatti oltre 300 milioni di euro e ha superato per la prima volta il 40% dell'intera produzione.

Il tour internazionale inizia il 25 febbraio, da Parigi, dove si apre il "Salon du Fromage" . La mozzarella di bufala campana parteciperà alla rassegna nell'ambito della collettiva curata dall'Ice. Proprio la Francia rappresenta il primo mercato per l'export della Bufala Dop, assorbendo circa un terzo del totale.

I francesi sono infatti tra i maggiori appassionati di formaggio al mondo: nel 2021 hanno consumato circa 29 kg di formaggio pro capite e in questa quantità sono compresi in media 1,9 kg di mozzarella, prodotto che è al terzo posto delle preferenze oltralpe secondo il report 2023 di France Agrimer.

"Il nostro comparto - fa sapere il presidente del Consorzio, Domenico Raimondo - arriva all'appuntamento parigino in uno scenario ancora difficile". Il 2023 si è chiuso infatti con una leggera flessione della produzione di mozzarella di bufala campana Dop, attestatasi a 55.707 tonnellate, facendo registrare un calo dello 0,28% rispetto al 2022. Segnali incoraggianti, invece, arrivano dall'export: secondo il monitor Distretti di Intesa Sanpaolo, nel terzo trimestre 2023 la mozzarella di bufala campana ha messo a segno un +10%, mentre la filiera del lattiero-caseario si è fermata a un +3%.

Inoltre dal 5 all'8 marzo il Consorzio prenderà parte al "Foodex" di Tokyo; dal 18 al 21 marzo ci si sposta alla rassegna "Alimentaria" di Barcellona, dal 7 al 10 maggio si torna in Italia al "Cibus" di Parma.



