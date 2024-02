L'articolo 47 e la tutela del risparmio, dibattito a Napoli

L'articolo 47 e la tutela del risparmio a 75 anni dalla Costituzione sono stati al centro del dibattito che si è tenuto ieri presso l'aula Pessina dell'Università Federico II di Napoli.

All'incontro hanno preso parte relatori importanti quali Sergio Costa, vicepresidente della Camera dei deputati, il presidente degli avvocati napoletani Immacolata Troianiello, il rettore dell'Università Matteo Lorito, il direttore del Dipartimento di giurisprudenza Sandro Staiano e Davide Ambroselli, responsabile legislativo della prima Commissione affari costituzionali.

Le conclusioni sono state affidate a Mauro Marino, presidente dell'Organismo dei consulenti finanziari.

"Affrontare questo argomento nell'Università ha un valore specifico perché è in questa casa che i nostri giovani aspirano a diventare la classe dirigente del futuro. Il risparmio popolare va stimolato - ha detto il presidente del Foro napoletano Troianiello - e per tutelare le varie diversità di forze, il ruolo dell'avvocato è essenziale. Per quanto l'articolo 47 e la Costituzione siano materia principalmente dei politici e del legislatore, invito tutti ad attribuire la giusta importanza agli avvocati, che sono riferimento imprescindibile per il cittadino e prime sentinelle del risparmio".



