Controlli in cantieri edili nel Casertano, in tutti irregolarità

È di tre imprenditori denunciati e cinque lavoratori senza regolare contratto scoperti il bilancio di controlli nei cantieri edili effettuati dai carabinieri a Grazzanise, nel Casertano. All'operazione hanno preso parte anche i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta e il personale tecnico dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro; nel mirino sono finiti tre cantieri, in ognuno dei quali sono emerse irregolarità; uno dei tre è stato inoltre sequestrato.

Nel primo cantiere è stato denunciato il rappresentante legale della ditta per non aver redatto il piano operativo di sicurezza e poiché, nel corso del controllo, è stato riscontrato che il cantiere non era dotato di recinzione idonea ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori. Nel secondo cantiere è stato denunciato l'amministratore unico dell'azienda che vi lavorava, poiché sono state accertate violazioni quali l'omissione nell'ancorare il ponteggio, l'assenza dei previsti parapetti nelle impalcature, nelle aperture delle piattaforme di lavoro e lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione. Nella stessa circostanza i militari hanno anche rilevato che l'imprenditore non aveva inviato i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste e che non si era assicurato che ciascun lavoratore fosse in possesso di una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza.

Nell'ultimo cantiere è stato denunciato l'imprenditore per non aver adottato misure idonee ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di natura elettrica connessi al lavoro e poiché non aveva redatto il piano operativo di sicurezza. Nel corso dei controllo, è stato riscontrato che il cantiere non era dotato di recinzione idonea ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori e che non erano previste impalcature o ponteggi idonei ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose. Sono stati poi individuate 5 persone non regolarmente assunte e sono state emesse sanzioni 24.700 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA