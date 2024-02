Contro dispersione idrica a Napoli arrivano sensori intelligenti

Per la sostituzione della rete idrica in città l'azienda speciale del Comune di Napoli - Abc - si è aggiudicata un finanziamento di 27 milioni di euro "e stiamo sostituendo chilometri e chilometri di condutture idriche". Lo ha ricordato il presidente di Abc, Alessandra Sardu, parlando con i giornalisti a margine della sottoscrizione del protocollo per la gestione del ciclo integrato delle acque anche nel porto dii Napoli.

Le nuove reti sono quelle 'intelligenti', ovvero hanno dei sensori che consentono di capire immediatamente dove è la perdita.

Per le fogne è di qualche settimana fa un'iniziativa di Abc che ha conferito mandato ad un player del settore per rifare "una mappatura completa delle fogne". Abc ha acquisito la gestione delle fogne dal Comune di Napoli solo da pochi anni.

I primi interventi sul rifacimento del sistema fognario saranno eseguiti nella zona di San Rocco e a Posillipo. Per altri interventi l'azienda ha partecipato ai bandi del Pnrr "e siamo in attesa di sapere - ha concluso Sardu - se arriveranno dei finanziamenti molto importanti che ci consentiranno di mettere mano pesantemente su altri manufatti fognari"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA