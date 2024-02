Acti, nessun rischio di fuga pazienti da centro trapianti cuore

Non c'è nessun rischio di fuga di pazienti dal centro trapianti di cuore della Campania. A dirlo il presidente regionale dell'Acti (Associazione CardioTrapiantati Italiani), Luigi Savino che risponde così alle preoccupazioni sollevate sui social network dal Comitato Genitori dei Trapiantati di Cuore e Trapiantati adulti. "Il Centro trapianti di cuore dell'ospedale Monaldi - aggiunge - lavora quotidianamente e il personale sanitario è impegnato con dedizione, competenza e professionalità ad assistere chi, come me, ha avuto un trapianto o chi è in lista di attesa di un cuore e stiamo parlando di diverse centinaia di pazienti. Così come prosegue incessantemente l'attività trapiantologica. È di pochi giorni fa l'ultimo trapianto su un paziente che proviene da un'altra regione". "La notizia che i pazienti dovranno trasferirsi in altre regioni crea falso allarmismo e sicuramente non trova corrispondenza alla realtà, ma prende spunto da alcune interpretazioni volutamente ingannevoli e sbagliate atte a distorcere il contenuto del nuovo documento programmatico della Azienda Ospedaliera dei Colli".

L'Acti rassicura: "Nel documento in questione viene riorganizzata tutta la materia secondo lo standard europeo con la corretta suddivisione fra 'pediatrici ed adulti' senza alcuna 'distorsione' intermedia e personalistica. Agli attuali pazienti tutti sarà garantita come sempre ed in continuità la corretta assistenza nei reparti di competenza presso l'Ospedale Monaldi senza dover ricorrere ad altri centri in Italia o all'estero".





