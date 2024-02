Acqua, Abc gestirà rete anche nel porto di Napoli

Abc, l'azienda speciale del comune di Napoli, gestirà la rete idrica e fognaria del porto di Napoli che conta cinque chilometri di rete di distribuzione e circa 400 utenze. È quanto prevede un protocollo di intesa che è stato sottoscritto questa mattina nella sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale', con il presidente Andrea Annunziata (che oltre al porto di Napoli gestisce anche gli scali di Salerno e Castellammare); da Abc; presidente Alessandra Sardu e dall'Ente idrico campano, presidieduto da Luca Mascolo.

Abc prenderà in gestione anche la rete fognaria all'interno del porto di Napoli. Si tratta di una struttura di ultima generazione e provvederà alla distribuzione dell'acqua e della relativa fatturazione. Il protocollo, al quale seguiranno alcuni tavoli tecnici attuativi, prevede che non sarà perso neanche un sol posto di lavoro delle maestranze che finora si sono occupate della gestione della risorsa acqua nello scalo. Con la firma dell'accordo di oggi Abc completa la gestione sull'intera città di Napoli con una rete lunghissima di condotte alla quale si andrà ad aggiungere anche quella del porto di Napoli. Nello scalo partenopeo che scorso anno ha contato milioni di transiti di turisti gli investimenti per le infrastrutture sono stati notevoli. Circa 5 milioni sono stati spesi per il nuovo impianto di trattamento delle acque reflue che è considerato all'avanguardia e 22 quelli appostati per il completamento della rete fognaria Darsena Petroli e Varco Pisacane, che è in via di completamento. Il nuovo impianto di depurazione entrerà in funzione in primavera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA