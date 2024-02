'Marika', un libro per riflettere sul carcere

Una storia d'amore, di passioni e dolori che si intreccia con i profili di uomini incontrati nelle carceri dove l'autore, avvocato e politico siciliano Nino Mandalà, è stato recluso. E' 'Marika, anime antiche e il loro destino', il libro edito da Guida presentato, questa mattina, nell'aula Santangelo del Consiglio regionale della Campania.

Dopo aver scontato una pena in carcere, Mandalà ha trovato nella scrittura uno strumento di riabilitazione e di riscatto.

"La scrittura è stata fondamentale, scorre da sola e descrive il mio stato d'animo e il dolore del carcere", ha detto Nino Mandalà. "Scrivendo ho disinnescato la mia sofferenza e ho percorso un cammino che mi ha portato verso un traguardo e una realtà intrisa di amore e di solidarietà". Marika, l'emblema del riscatto che percorre un cammino che da una realtà sciagurata la porta a una completamente diversa.

All'incontro, moderato da Benedetta Sciannimanica, è intervenuto il Garante campano delle persone private della libertà personale Samuele Ciambriello che ha scritto la prefazione al libro: "C'è una intensità emotiva che trasuda in questo romanzo e che è propria di chi vive il tempo in carcere.

E questo tempo ti porta a tirare fuori una vena di scrittura, poetica. Ma è un modo per riflettere anche sulla giustizia e sui tempi certi dei processi, sulla giustizia giusta, sulla carcerazione preventiva. Insomma, il dolore in speranza, la morte in vita è ciò che esce fuori da questo romanzo".

A proposito del libro, don Tonino Palmese, garante per i diritti dei detenuti del Comune di Napoli ha aggiunto: "Una storia d'amore che comprende due elementi determinanti perché possa essere definito tale: il desiderio ovvero una vera e propria pulsione che ti permette di riconoscerti e di riconoscere l'altro. E la tenerezza che serve, in un certo senso, a lasciarsi modellare e a poter modellare. Una parola che mi piace pensarla come la capacità di poter plasmare e lasciarsi plasmare". Il libro è disponibile da oggi.



