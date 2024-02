Inchiesta voragine a Napoli, domani primo sopralluogo tecnico

Individuare i fattori che all'alba di ieri mattina, nel quartiere Vomero di Napoli, hanno causato la voragine nella quale sono state inghiottite due vettura, una delle quali in transito e con due passeggeri a bordo. È l'obiettivo del primo sopralluogo tecnico in programma domani davanti al civico 63 di via Morghen, dove si è verificato il disastro che solo per puro caso non ha avuto conseguenze ancora più gravi. A causa dello smottamento si è resa necessaria ieri l'evacuazione di diverse famiglie.

Sul fatto sono in corso indagini da parte della Polizia municipale, coordinate dai magistrati della VI sezione (sostituto procuratore Federica Amodio, procuratore aggiunto Simona Di Monte) che hanno nominato due consulenti per gli accertamenti di natura tecnica.



