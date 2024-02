Dl Caivano, Ciambriello si investa su minori con prevenzione

"Il Rapporto Antigone ha fatto emergere alcuni dati: abbiamo 17 istituti penitenziari in tutta Italia e recentemente, e non solo in base al 'Dl Caivano', abbiamo avuto come detenuti in istituti minorili ragazzi anche per piccoli reati. Quindi, questo decreto ha fatto aumentare la presenza negli Istituti. Qui ci sono state tante forme di autolesionismo in Campania: ad Airola, ad esempio, due tentativi di suicidio". Lo dice il Garante campano delle persone private della libertà personale Samuele Ciambriello a proposito del Rapporto Antigone secondo il quale con il 'Dl Caivano' dall'inizio del 2024 sono circa 500 i detenuti nelle carceri minorili italiane.

"Noi dobbiamo riflettere sul sistema minorile. Vale la pena punire per educare o prevenire per evitare di punire? Lo dico perché il 90% dei ragazzi che passano per i Servizi Sociali, 6mila tra Napoli e provincia, non hanno ottemperato alla scuola dell'obbligo. Quello è il primo segnale. Investiamo su questi ragazzi che evadono l'obbligo scolastico. E anche qui vi è un paradosso: siamo passati da una piccola multa di 20 euro per i familiari che non mandavano i figli a scuola adesso a due anni di carcere, sapendo che qualche volta si tratta di figli di genitori che stanno in carcere. Ecco, sui minorenni bisogna riflettere senza emotività e populismo penale né politico, sapendo che l'investimento va fatto sulla prevenzione".



