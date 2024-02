Ricercato da oltre un anno, 35enne di Taranto arrestato a Napoli

Latitante da oltre un anno, un 35enne di Taranto, è stato arrestato dai carabinieri mentre tentava dall'aeroporto di Napoli d'imbarcarsi su un volo per la Spagna. Nei confronti dell'uomo gravavano due ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip del Tribunale di Lecce, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia: nel 2022 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e nel 2023 per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e trasferimento fraudolento di valori. In queste due attività investigative erano indagati numerosi presunti appartenenti ai clan Pascali di Taranto e Sudoso, della stessa provincia ionica.

Il 35enne era destinatario, anche, di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Taranto, per una pena di 3 anni, dopo una condanna per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.



