In un libro le foto della Sorrento che fu

Foto inedite, foto di una Sorrento che fu. Il volume "I De Luca fotografi sorrentini tra l'Ottocento ed il Novecento" sarà presentato sabato, 24 febbraio, ore 16.30 presso il Museo bottega della Tarsia lignea in via San Nicola 28. La pubblicazione, edita in occasione del trentesimo anniversario dell'apertura del Muta (Museo della Tarsia) rientra negli scopi sociali della Fondazione Alessandro e Alma Fiorentino finalizzati, tra l'altro, a conservare la memoria dei sorrentini attivi nell'Ottocento nei vari settori artistici.



