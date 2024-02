Caivano, commissari del Comune incontrano i dirigenti scolastici

La Commissione Straordinaria al Comune di Caivano, composta da Filippo Dispenza, Simonetta Calcaterra e Maurizio Alicandro, ha incontrato i Dirigenti scolastici del Comune di Caivano per analizzare e programmare gli interventi di manutenzione dei plessi, a seguito di ricognizione delle specifiche esigenze.

Al riguardo, la Commissione Straordinaria ha informato i dirigenti scolastici che è stato predisposto, da parte dell'ufficio tecnico comunale, un ampio progetto di riqualificazione degli edifici, da avviare subito dopo l'approvazione del bilancio e che prevede un accordo quadro per effettuare gli interventi più urgenti presso le scuole, in modo da affrontare e risolvere l'annosa problematica della manutenzione delle strutture scolastiche. Al fine di garantire interventi tempestivi sulle scuole, e quindi accelerare i tempi di esecuzione dei lavori, si prevede la suddivisione dell'accordo quadro in tre distinti lotti,che abbracceranno nell'insieme tutte le scuole.

Al termine dell'incontro, "svoltosi in un clima di grande cordialità e collaborazione istituzionale", i dirigenti scolastici hanno espresso alla Commissione straordinaria "piena soddisfazione per le iniziative intraprese" ed hanno assicurato la "massima disponibilità per la perfetta riuscita del programma di riqualificazione".



