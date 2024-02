Vice capo Polizia fa lezione agli allievi agenti, "siate umili"

Il vice capo della Polizia Raffaele Grassi ha tenuto una lectio magistralis alla Scuola di formazione della Polizia di Stato di Caserta per i frequentatori del 225/o Corso per allievi agenti; presenti il questore Andrea Grassi, il direttore della scuola, Alessandra Calvino, e i vertici provinciali dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza e dei Vigili del fuoco.

Rivolgendosi ai "protagonisti della sicurezza di domani", il prefetto Grassi ha sottolineato la dote dell'umiltà nell'essere "poliziotto", al servizio dei cittadini. gli allievi ha raccomandato di "fare rete", coinvolgendo tutti gli attori del processo di costruzione del "bene della sicurezza", per la cui realizzazione è necessaria una sinergia tra Forze dell'ordine e cittadini, definiti come "primo baluardo della sicurezza".

Il vice capo della Polizia, infine, ha espresso apprezzamento per il lavoro del Questore di Caserta, Andrea Grassi, sottolineando il legame trentennale, per aver svolto insieme attività di polizia giudiziaria per il contrasto al crimine organizzato, al vertice del Servizio centrale operativo, struttura di coordinamento delle Squadre Mobili di tutto il territorio nazionale. Nel corso della sua visita a Caserta, il numero due della Polizia di Stato ha incontrato il prefetto Giuseppe Castaldo, con cui ha condiviso le strategie e gli obiettivi dell'ordine e della sicurezza pubblica, ed i dirigenti e funzionari della questura di Caserta, soffermandosi con il questore sugli aspetti organizzativi e sulla qualità dell'attività di polizia.



