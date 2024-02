Messaggi macabri in chat, "Borrelli sta male" ma è un falso

Da una chat all'altra la diffusione di un messaggio vocale, nel pomeriggio di oggi, è diventata quasi virale. Una voce maschile annunciava che il deputato napoletano dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, era rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente stradale e che era ricoverato in un ospedale napoletano in condizioni disperate. Un clamorso falso. "Ho ricevuto nel pomeriggio di oggi mentre ero alla Camera più di 20 telefonate di persone preoccupate", ha riferito Borrelli che ha rassicurato tutti: "Tranquilli, sto bene e da buon napoletano faccio i debiti scongiuri".

Sulla vicenda è intervenuta anche Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, che parla "dell'ennesimo gesto di intimidazione nei confronti del nostro compagno". "Naturalmente abbiamo deciso di informare le autorità di Polizia e speriamo di poter avere notizie sull'origine di questo spregevole gesto. Francesco è da sempre impegnato contro la criminalità, compie un lavoro straordinario sul territorio e non è solo. Accanto a lui ci siamo tutte e tutti noi di Alleanza Verdi e Sinistra e la comunità nella quale svolge il suo apprezzato lavoro", ha aggiunto Zanella.



