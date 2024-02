Laurea alla memoria per giovane studente Fulvio Filace

L' Università degli Studi di Napoli Federico II ha conferito la laurea magistrale alla memoria in Ingegneria Meccanica per l'Energia e l'Ambiente a Fulvio Filace, il giovane studente che a giugno scorso perse la vita nell'incendio di un'auto sperimentale insieme alla ricercatrice dell'Istituto Stems del Cnr Maria Vittoria Prati. A consegnare la pergamena nelle mani della madre, Maria Rosaria Corsaro, e' stato il rettore Matteo Lorito. "Se oggi fosse stato qui, lo avrei abbracciato. Sei grande amore mio. Grazie Fulvio per tutto quello che ci hai dato", ha detto la madre commossa in un breve intervento con accanto il marito Salvatore. "Noi abbiamo perso uno dei nostri figli e questo e' inaccettabile.

Manterremo viva la memoria di Fulvio che rappresenta i tanti ragazzi che si affidano a noi per il loro futuro" ha aggiunto il rettore Matteo Lorito. Prima della cerimonia una stretta di mano calorosa tra il rettore e la madre. (ANSA)

