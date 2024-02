Cristiana Lizzul, 'quando la musica ti salva dalle paure'

Quando la musica diventa la tua migliore amica e ti salva dalle tue paure. Così la cantante Cristiana Lizzul, californiana di nascita, napoletana di adozione, si racconta nelle sue canzoni. Ventottenne, con un passato tra disturbi alimentari, abusi, e disagio sociale, la Lizzul trova nella musica la sua terapia ed inizia a cantare per superare le sue difficoltà. Pubblica il suo ultimo Ep " American Femmena", dove la lingua napoletana si mischia e si unisce a quella inglese. Con questo lavoro discografico l'artista parla alle donne e alla difficoltà, a volte, di esserlo: " insieme siamo una forza", e le esorta a non mollare mai.

"Alcuni uomini - dice la Lizzul- ti vedono solo come una bella donna, che non ha altro da dare se non il proprio corpo. Io ho dovuto lottare per sentirmi a mio agio, ho sofferto di disturbi alimentari, ora so che i miei chili mi appartengono, rendendomi la donna che sono. Per fortuna ora le case di moda si stanno rendendo conto che ogni donna ha la propria armonia, creando così capi anche oltre la 42 di taglia. Dispiace leggere che il mese scorso il Governo ha tagliato 25 milioni di euro del fondo per il contrasto dei disturbi alimentari, lasciando circa 22 mila ragazzi al proprio destino. Spero ci ripensi. Io ne sono uscita, ma molte giovanissime hanno bisogno di un supporto".

" Nel mio piccolo, con la mia musica- che mi ha sempre " protetto", conclude la Lizzul- voglio parlare a tutte le donne, che come me hanno subito violenze psicologiche. Dobbiamo amarci per come siamo".

La cantautrice dalle sonorità R&B- Hip Hop, Urban ha in programma nuovi progetti discografici e si prepara per questo 2024 con vari live, tra Los Angeles, Napoli, Milano e New York e tra le sue collaborazioni ci sarà la rapper Newyorkese Young Devyn.



