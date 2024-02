Al via ampliamento produttivo della Novartis di Torre Annunziata

Taglio del nastro per l'inaugurazione dell'ampliamento del sito produttivo di Novartis, una delle principali aziende farmaceutiche operanti in Italia e che, a Torre Annunziata, si estende su una superficie di circa 150mila metri quadrati e impiega circa 600 dipendenti con un indotto di oltre cento persone, una delle principali aziende farmaceutiche operanti in Italia. L'evento nell'ambito del roadshow di Farmindustria "Innovazione e Produzione di Valore. L'industria del farmaco: un patrimonio che l'Italia non può perdere".

Nel Campus Novartis per le Life Science, è stato spiegato, "si promuovono e realizzano da anni numerosi interventi per il costante miglioramento degli indici di sostenibilità ambientale attraverso un efficiente sistema di depurazione, la riduzione di consumo di gas naturale e un avanzato impianto di trigenerazione. Il Campus Novartis per le Life Science di Torre Annunziata" Oltre a rappresentare una delle maggiori realtà produttive farmaceutiche del Mezzogiorno, l'insediamento Novartis di Torre Annunziata si propone oggi anche come un hub per l'innovazione, polo d'attrazione e punto di riferimento per imprese e start up ad alta intensità di ricerca scientifico-tecnologica dell'area, integrando la strategia Novartis a sostegno dell'Open Innovation.

"L'investimento da 32 milioni di euro nella nuova linea produttiva servirà a produrre farmaci e anche packing. In un triennio complessivo si arriva a circa 80 milioni di euro. 150 assunzioni nell'immediato diventano a regime 300. Aumentano il personale che attualmente è di seicento dipendenti. Questo stabilimento è strategico per Novartis: da qui esportiamo 90 milioni di euro di valore di produzione in tutto il mondo. E si intende Cina, Stati Uniti e il resto del mondo", ha detto l'amministratore delegato di Novartis Italia, Valentino Confalone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA