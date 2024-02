Manfredi, Napoli ha vinto Coppa Italia, noi faremo il palazzetto

"Voi del Napoli Basket avete vinto la Coppa Italia, noi faremo il palazzetto". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi al termine del suo intervento a palazzo san Giacomo dove è stata festeggiata la squadra del Gevi Napoli Basket che ha vinto la Coppa Italia.

"A voi - ha detto Manfredi - il nostro grande ringraziamento perché ci avete dato vittorie straordinarie, vincendo tre partite da infarto, ci avete messo a dura prova, ma grazie".

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, ha sottolineato che "adesso il nostro obiettivo è avere un grande palazzetto dello sport perché per noi amministratori lavorare sullo sport vuol dire avere un nuovo palazzetto, e siamo concentrati su questo". "Lavoriamo ora su dove possiamo farlo e quando avremo una una soluzione definitiva lo annunceremo - ha spiegato - Stiamo scegliendo la zona perché chiaramente un palazzetto da più di 10.000 posti ha bisogno di un grande parcheggio, di un sistema di trasporto pubblico che ne garantisca l'accessibilità e il deflusso in sicurezza. Abbiamo delle idee e stiamo già lavorando su un progetto, nel giro credo di un mese daremo la localizzazione". Napoli attualmente ha come palasport il Palabarbuto, che venne eretto in maniera provvisoria dopo l'addio al palasport Mario Argento di Fuorigrotta.





