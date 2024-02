Lotta al sacchetto selvaggio, al Vomero raffiche di multe

Conferimento fuori orario dei rifiuti, l'utilizzo errato dei sacchetti di raccolta e la mancata differenziazione del materiale imbustato: per tutto questo, nel quartiere Vomero di Napoli, sono stati fatti verbali per 7mila euro. Trenta i multati nel corso dei 50 controlli messi in atto nel corso di una operazione congiunta di ispettori ambientali dell'Asia Napoli e Polizia Municipale.

Verifiche sono state effettuate nelle aree adiacenti a Piazza Vanvitelli, via Scarlatti, via Cimarosa e in altre zone del Vomero. L'operazione è stata effettuata da Asia e dalla Polizia Municipale di Napoli per contrastare i conferimenti illeciti di rifiuti e per l'ottimizzazione della raccolta differenziata.





