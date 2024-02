Flash mob #FreeAssangeNapoli a Londra, poster su edicola chiusa

Attivisti di #FreeAssangeNapoli in trasferta a Londra dove domenica mattina a Temple Station , come già fatto in altre città italiane, hanno utilizzato un' edicola chiusa per affiggere un grande giornale con testi, foto e testimonianze a sostegno del giornalista australiano fondatore di WikiLeaks e attualmente detenuto proprio in Inghilterra.

"L'edicola - come spiegano all'ANSA i promotori dell'iniziativa in collaborazione con il progetto partenopeo Liberi_edizioni - si trova a pochi passi dalla sede dell'Alta Corte Britannica che nei prossimi giorni si dovrà esprimere sulla richiesta di estradizione chiesta dagli Stati Uniti per Julian Assange condannato a 175 anni di carcere con l'accusa di cospirazione e spionaggio dopo aver denunciato crimini di guerra commessi dal governo statunitense".

Sulla prima pagina del grande giornale campeggia il titolo 'Publishing is not a crime, war crimes are' mentre su altre sono raccolte le testimonianze ed i messaggi di solidarietà di intellettuali ed artisti internazionali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA