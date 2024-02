Fitto, su risorse Fsc appello al Consiglio di Stato

"Con il massimo rispetto della sentenza nei prossimi giorni sarà proposto appello al Consiglio di Stato". E' quanto si legge in una nota del ministero per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr in merito alla sentenza del Tar sulle risorse Fsc. "La sentenza del Tar Campania - ricorda il ministero - ha respinto la richiesta della Regione di assegnazione immediata della risorse in quanto manifestamente inammissibile, assegnando al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud il termine di 45 giorni per "definire l'istruttoria sui progetti, interventi e linee d'azione trasmessi dalla Regione per entrare a far parte del contenuto dell'Accordo di Coesione, determinandosi sulla ritualità, validità e ammissibilità dei medesimi, formulando alla Regione gli ulteriori chiarimenti necessari, recependo e valutando le osservazioni dell'Ente e, all'occorrenza, predisponendo lo schema di accordo". "Esattamente il lavoro che il dipartimento ha in corso con tutte le regioni italiane compresa la Campania", conclude il dicastero.



