Festa per il Napoli Basket, folla tifosi a piazza Municipio

"E' un meraviglioso momento per la città di Napoli e per noi. Questo è il grande regalo per la città di Napoli che è famiglia del club e rappresenta il grande futuro del Napoli Basket". Così l'allenatore del Gevi Napoli Basket Igor Milicic ha risposto alla folla di tifosi che si sono assiepati nel tardo pomeriggio davanti a Palazzo San Giacomo, dove la squadra di pallacanestro è arrivata col bus, scendendo e mostrando ai tifosi la Coppa Italia vinta a Torino.

La squadra ha salutato a lungo i tanti appassionati di basket che hanno accesso fumogeni rossi e cantato cori per la squadra, come per far sentire i giocatori per una volta sulle gradinate a a tifare con loro. La squadra azzurra di basket dopo l'abbraccio con i tifosi è salita nella sala Giunta per essere ricevuta dal sindaco Gaetano Manfredi e dall'assessora allo sport Emanuela Ferrante, in una sala gremita che ha celebrato il ritorno della vittoria del basket a Napoli dopo 18 anni dall'impresa della Carpisa del presidente Maione. Sono stati premiati con una targa il presidente Federico Grassi, il coach Ivan Milicic ed il capitano Giovanni De Nicolao e con una medaglia della città tutti gli atleti, i dirigenti e lo staff. Secondo l'assessora allo Sport Emanuela Ferrante "si tratta di una impresa titanica, la vittoria della Coppa Italia mancava a Napoli da 18 anni. Siamo veramente felici, abbiamo sconfitto dei giganti come Brescia, come Milano, questo vuol dire che a Napoli c'è quella passione e quel cuore che forse manca in altre squadre, è stata forse anche una congiuntura favorevole, ma volevano vincere a tutti i costi questo trofeo e noi napoletani siamo qui ad accoglierli e ringraziarli di questa impresa. Avete realizzato un sogno della città, tutti i cittadini aspettavano voi per vincere di nuovo qualcosa e abbiamo visto in campo cuore, passione e voglia di essere squadra, superando squadre più attrezzate e potenziate".



