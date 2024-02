Donna scomparsa ad Ischia, continuano le ricerche

Sono proseguite con esito negativo le ricerche della donna scomparsa ad Ischia sabato mattina, nonostante l'imponente spiegamento di uomini e mezzi messo in campo da forze dell'ordine e volontari per riuscire a trovarla.

Dalle prime luci dell'alba a cercare la 51enne sparita dalla sua abitazione di Casamicciola sono stati la Protezione Civile con i cani molecolari, il Soccorso Alpino, i Vigili del fuoco con un elicottero, la Guardia di Finanza con i cani ed un altro elicottero oltre alla compagnia carabinieri ischitana e diversi volontari tra cui alcuni dotati di droni; i soccorritori stanno continuando a cercare anche dopo il calare del sole ma, sino a questo momento, infruttuosamente.

Le ricerche sono concentrate attorno a Succhivo, la frazione del comune di Forio nella cui piazza principale è stata rinvenuta la macchina della donna scomparsa; in particolare è stata battuta la zona di cava Caravano dove i cani molecolari si sono soffermati davanti ad una baracca per gli animali (dove la donna potrebbe aver trovato rifugio nelle prime ore successive al suo allontanamento) facendo così indirizzare i soccorritori in uno dei canaloni che dalla cima dell'Epomeo scendono fino a mare. Nel tardo pomeriggio gli uomini del Soccorso Speleologico Alpino hanno cominciato a battere gli angoli più impervi e nascosti di quella zona di Ischia, compresa tra Succhivo e Sorgeto, poco abitata e poco accessibile ma anche in questo caso senza fortuna.

La donna scomparsa, sposata e madre di due figli, è stata vista per l'ultima volta sabato mattina poco dopo mezzogiorno; le videocamere del sistema di sorveglianza della chiesa di Succhivo l'hanno registrata mentre si allontanava, dopo aver parcheggiato la sua Fiat Panda bianca con la borsa ed il cellulare lasciati all'interno, probabilmente verso una stradina di campagna che conduce ad una dei cavoni presenti in quel versante dell'isola



