Come combattere l'obesità,convegno medicina dello sport a Serino

La lotta all'obesità, da combattere attraverso il ricorso a una dieta bilanciata combinata con l'esercizio fisico, sarà al centro del convegno "Le Colonne del Benessere: La Fisiologia del Domani nella Medicina nello Sport" in programma sabato 24 febbraio nel palazzo comunale di Serino (Avellino).

Il convegno - spiega una nota - mira a fornire indicazioni pratiche per affrontare la sfida di una dieta ricca dal punto di vista nutrizionale, in grado di prevenire una serie di patologie metaboliche, degenerative, osteo-articolari e neoplastiche, con particolare attenzione alla situazione in Campania, regione italiana che sperimenta alti tassi di obesità nonostante sia la patria della dieta mediterranea.

A partire dalle 9, e dopo la presentazione del corso a cura del dottor Gianpaolo Palumbo, medico dello sport, si alterneranno numerosi relatori. Tra gli altri: Pierluigi Gargiulo, Pasqualino De Martino, Franco F. Caruso, Marcellino Monda, Antonietta Messina, Marco La Marra, Andrea Fusco, Pio De Rosa, Antonietta Monda, Girolamo Di Maio, Vincenzo Russo, Franco De CIcco, Michele Gismondi e Alessio Sullo.



