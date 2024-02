Controlli Carabinieri nel Casertano, 12 persone denunciate

Dodici persone denunciate dai carabinieri nel corso di controlli effettuati nel Casertano, in particolare nelle strade della movida del capoluogo e a Casal di Principe e comuni limitrofi. A Caserta i carabinieri della locale Compagnia, con dieci pattuglie in strada per un totale di 25 militari impiegati, hanno eseguito controlli nel quadrilatero della movida, tra Corso Trieste, Piazza Dante, via Mazzini e via Unità Italiana, controllando bar e locali adibiti alla ristorazione e accertando carenze igienico sanitarie e strutturali, oltre alla mancanza delle previste autorizzazioni; sono state elevate sanzioni amministrative per circa 20.000 euro.

Sono state poi controllate oltre 300 persone e 100 mezzi, e denunciato quattro giovani per guida in stato di ebrezza; 30 le contravvenzioni comminate per violazioni al codice della strada, con tre auto sequestrate e altro cinque giovani trovati in possesso di sostanze stupefacenti e segnalati alla Prefettura di Caserta. Otto le persone denunciate invece dai carabinieri a Casal di Principe e nei comuni di San Cipriano d'Aversa, Casapesenna, Villa Literno e Cancello ed Arnone; otto le pattuglie che hanno effettuato il servizio con numerosi posti di blocco realizzati; 150 le persone identificate con 60 veicoli controllati, e 20 infrazioni al codice della strada accertate.

Otto le persone denunciate poiché sorprese alla guida di un'autovettura senza patente e alla guida di uno scooter Piaggio Liberty privo di targa e con numero di telaio alterato; un'altra persona è stata denunciata perché trovato a bordo di un Ape Car priva di targa e con telaio abraso, impegnata in attività di raccolta, trasporto e recupero rifiuti senza autorizzazione; un giovane aveva con se un machete, un altro hashish d cocaina, un altro è stato denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.



