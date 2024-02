La Ge.Vi Napoli ha vinto la Coppa Italia di basket. Nella finale giocata sul parquet dell'Inalpi Arena di Torino la formazione partenopea ha battuto l'EA7 Milano 77-72.

"Grande GeVi Napoli! Torna la Coppa Italia in città grazie al talento dei giocatori e alla programmazione della società. Vi aspetto in Comune per festeggiare e lavorare al progetto del futuro palazzetto", il commento del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.



