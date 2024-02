Due scosse di terremoto ai Campi Flegrei, paura a Pozzuoli

Due scosse di terremoto sono state registrate in serata nell'area dei Campi Flegrei, da mesi interessata dal fenomeno del bradisismo.

La prima scossa, di magnitudo 2.7, è stata rilevata dai sismografi alle 19.09. La seconda, magnitudo 3.0, alle 20.22. il movimento tellurico è stato avvertito distintamente dalla popolazione della città di Pozzuoli, in alcuni quartieri della periferia occidentale di Napoli, come Pianura, oltre che in altri comuni limitrofi come Quarto e Bacoli. L'epicentro a una profondità di 3 km. Non si registrano danni, ma in tanti hanno riversato sui social la paura per il pericolo corso.



