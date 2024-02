Qatargate: legale Cozzolino, via stop sui rapporti con la stampa

La Corte di Appello di Bruxelles ha annullato un provvedimento del giudice istruttore con il quale si impediva agli indagati nel cosiddetto Qatargate e ai loro difensori qualsivoglia interlocuzione con la stampa, emesso al fine di garantire la tranquillità dell'attività investigativa.

Lo rende noto l'avvocato Dezio Ferraro, legale dell'europarlamentare Andrea Cozzolino coinvolto nell'indagine della Procura Federale belga sulla presunta associazione per delinquere finalizzata alla corruzione internazionale e al riciclaggio che sarebbe stata organizzata dall'ex eurodeputato Antonio Panzeri per tutelare gli interessi di Qatar e Marocco.

"A distanza di un anno circa dalla diffusione delle notizie sull'inchiesta, - sottolinea l'avvocato Ferraro - appare particolarmente strana la disposizione di tal genere anche in considerazione del fatto che per circa dieci mesi gli indagati, e in particolar modo l'onorevole Cozzolino, hanno dovuto apprendere delle attività e investigative e degli esiti delle stesse solo ed esclusivamente grazie alle notizie che erano state passate dalla procura federale ai giornalisti".

"Riteniamo che finalmente si stia cercando di far cadere il velo sulle stranezze e sulla gestione di una rilevante attività investigativa nei confronti di membri del Parlamento europeo e di ambasciate e consolati stranieri", conclude Dezio Ferraro.





