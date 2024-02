L'avvocato Giacomardo nel Collegio di Garanzia dello Sport

Incarico per l'avvocato Lucio Giacomardo, legale napoletano da sempre impegnato nell'ambito del Diritto Sportivo. Con provvedimento della Giunta Nazionale e del Consiglio Nazionale del Coni è stato nominato componente del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, il massimo organo della giustizia sportiva in Italia.

La nomina di Giacomardo giunge al termine di una selezione effettuata all'esito di una "manifestazione di interesse" pubblica che risale a circa due anni fa, ed è basata sulla valutazione del curriculum e delle esperienze maturate dallo stesso. Già Docente di Diritto Sportivo, componente della Commissione di Diritto dello Sport del C.N.F., autore di numerose pubblicazioni sulla materia nonché patrocinante in Cassazione, per l'avvocato Giacomardo la nomina appare l'ideale conclusione di un percorso iniziato dallo stesso quando, ancora studente universitario della facoltà di Giurisprudenza, svolse le funzioni di Sostituto Giudice Sportivo presso il Comitato Campano del Settore Giovanile della FIGC per occuparsi successivamente, sia a livello federale che accademico, di Giustizia Sportiva anche con riferimento ai rapporti con l'ordinamento dello Stato. Particolare apprezzamento per la nomina, che costituisce un meritato riconoscimento dei tanti anni dedicati da Giacomardo allo studio di una disciplina come il Diritto Sportivo, sono giunti all'interessato da esponenti del mondo sportivo, dell'avvocatura, da molti giornalisti ed esponenti del mondo della cultura.



