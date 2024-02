Gruppo giovani architetti italiani vince concorso Europan E17

Un progetto di riqualificazione del quartiere Besós e Maresme, a Barcellona, è valso ad un gruppo di architetti e paesaggisti italiani la vittoria nel concorso di progettazione europeo Europan E17. Il contest si svolge ogni due anni e richiama migliaia di giovani architetti under 40 da tutta Europa. E' questa la prima volta che un progetto italiano si piazza al primo posto.

Il team, composto da Lara Paloma Gaia Gallonetto, 33 anni, Elisa Scattolin, 28 anni, dalla sannita Erminia Barone, 28 anni e Giuseppe Allegra, 30 anni, ha potuto presentare il progetto di riqualificazione alla municipalità di Barcellona.

L'amministrazione ha accolto con entusiasmo la proposta di intervento, per una possibile realizzazione. Il progetto, infatti, ha risposto alle esigenze e alle richieste del bando ponendosi con una visione interscalare, che analizza e progetta lo spazio dalla scala territoriale urbanistica a quella intermedia dello spazio pubblico, fino ad arrivare ad una dimensione più intima e domestica degli edifici e delle pertinenze tra essi.

La rinaturalizzazione dello spazio pubblico e la creazione di spazi di prossimità insieme alla rigenerazione delle abitazioni sono al centro dell'idea dei quattro giovani professionisti italiani. Tre scale e due nuclei di ascensori alle estremità risolvono l'accessibilità di ciascun blocco, generando così un corridoio di accesso comunitario aperto ai nuovi spazi verdi interni. I tetti verdi sugli edifici e le nuove strutture attorno al perimetro sono pensati per migliorare la qualità, l'efficienza termica e la qualità spaziale delle abitazioni, rigenerando l'immagine architettonica del complesso.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA