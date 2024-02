Escalation furti in villa, nel Beneventano ronde dei giovani

A partire da questa sera una ventina di giovani, divisi per gruppi e turni, "pattuglieranno" il territorio di Castelvenere, piccolo comune del Beneventano dove da qualche settimana si sono registrati diversi furti in villa. Obiettivo, segnalare alle forze dell'ordine movimenti o individui sospetti. Solo nella serata di ieri sconosciuti malviventi hanno "visitato" altre tre abitazioni razziando tutto ciò che hanno trovato. I ladri, nonostante il potenziamento dei controlli di polizia e carabinieri, continuano ad agire.

Il sindaco Alessandro Di Santo, d'intesa con il comandante della Polizia Municipale Antonella Scetta, già da qualche giorno, ha anche chiesto ai vigili di intensificare i controlli affiancando le forze dell'ordine. "Nonostante ciò - dice il sindaco Di Santo - questa banda continua a far visita ad alcune abitazioni, solo in alcune occasioni vengono scoperti e messi in fuga. Questa serie di furti è un motivo in più per accelerare i lavori di installazione dell'impianto di videosorveglianza per le strade principali del paese".

"Sia chiaro - aggiunge poi Domenico Iannucci, presidente della Pro Loco di Castelvenere, a cui i giovani volontari si sono rivolti per il coordinamento - le 'ronde', composte dai giovani del paese che da questa sera inizieranno a vigilare sul territorio, hanno il solo scopo di fungere da sostegno alle forze dell'ordine".

"Divisi per turni e armati solo di buona volontà - continua Iannucci - perlustreremo le zone del paese a partire dall'imbrunire. I nostri genitori, i nostri nonni cominciano ad aver paura di uscire o di restare soli in casa".



