Droga e cellulari in carcere con i droni, 5 esperti per fermarli

Fronteggiare i tentativi di introduzione di droga e cellulari nelle carceri con personale specializzato: è stato questo l'obiettivo del "primo corso di formazione per istruttori piloti U.A.S. del Corpo di Polizia Penitenziaria" che inaugura, sottolinea il sindacato Uspp, "una nuova stagione di difesa della sicurezza e della legalità nelle carceri".

La Penitenziaria ha ora a disposizione cinque istruttori di piloti di droni che potranno formare il personale all'individuazione dei droni.

Quello dei droni è "un fenomeno così dilagante da rappresentare un allarme concreto per la sicurezza delle carceri italiane", affermano Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio, presidente e segretario regionale in Campania dell'Uspp.

Per questa ragione accogliamo con grande soddisfazione l'avvio di una formazione dedicata che consenta anche di adottare le giuste contromisure per contrastare la circolazione illegale di strumenti atti a delinquere.

"Con le risorse attuali - spiegano - è impossibile, per la polizia penitenziaria, garantire correttamente sicurezza e legalità nelle carceri". I due sindacalisti chiedono, ancora una volta, "di ripristinare un adeguato livello di presenza del personale di polizia penitenziaria anche valutando la compressione dei corsi di formazione affinché si accelerino i tempi di arruolamento delle unità occorrenti".

"Auspichiamo - concludono Moretti e Auricchio - un intervento mirato e risolutore del Governo sul problema dei detenuti psichiatrici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA