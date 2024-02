Biblioteca dei sentimenti, torna con Arminio

Torna il 17 febbraio La biblioteca dei sentimenti, il programma di Rai3 che parte dai libri per mettere a fuoco temi che toccano l'animo umano e l'attualità, ma senza Maurizio De Giovanni che non potrà esserci "perché non sta attraversando un buon momento di salute" come ha annunciato lo staff dello scrittore in un post sul suo account ufficiale.

La nuova stagione del programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time presso Rai-Cptv di Napoli, sarà in quattro puntate in onda il sabato pomeriggio alle 16.30 e vedrà il debutto alla conduzione tv del poeta e paesologo Franco Arminio che aprirà e chiuderà gli appuntamenti con due monologhi. Invariata la formula con sempre Greta Mauro e un gruppo di studenti universitari, che questa volta saranno però quattro in ogni appuntamento. E quattro saranno le tematiche affrontare in studio con ospiti di spicco e i millennial, legate alla sfera dei sentimenti: soldi, social, vecchiaia e cibo.

"Nei monologhi userò vari stili. Quelli di De Giovanni erano più narrativi. Leggerò anche qualche poesia. Non sono di quelli che aborriscono la tv. Per me la cosa fondamentale è parlare alle persone. Il debutto alla conduzione è una bella sfida perché devi usare una lingua adatta a quel mezzo" dice all'ANSA Arminio.

Si parte con la puntata dedicata ai soldi che vedrà ospiti la scrittrice Melissa Panarello con 'Storia dei miei soldi', appena arrivato in libreria e l'imprenditore Oscar Farinetti con '10 mosse per affrontare il futuro'. "Abbiamo fatto un percorso sui sentimenti primari, la rabbia, la paura, la nostalgia, l'odio, la felicità. Questa volta cerchiamo i sentimenti in epoca moderna. Temi centrali nel racconto dell'uomo di oggi" spiega Greta Mauro. Tra le novità di questa edizione collegamenti esterni con gli inviati che apriranno delle finestre. Il secondo appuntamento sarà dedicato ai social con ospiti Marcello Veneziani e la giovane autrice e scrittrice Alice Urciuolo, che parleranno dei loro libri Scontenti. Perché non ci piace il mondo in cui viviamo e La verità che ci riguarda.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA