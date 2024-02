Abbattuto locale abusivo a Ponticelli, bloccava transito pedoni

Gli Agenti della Polizia Locale di Napoli dei Reparti Edilizia-Patrimonio e Unità operativa San Giovanni, sono intervenuti nel quartiere Ponticelli in via Oplonti, dove insieme al Commissariato di zona ai vigili del fuoco e alla Napoli Servizi hanno abbattuto due pareti metalliche che ostruivano la libera circolazione dei pedoni e dei disabili.

Il locale abusivo era costruito con lastre di acciaio e porta blindata con serratura di sicurezza. Nell'ambito dell'attività sono state deferite all'autorità giudiziaria alcune persone per occupazione ed invasione abusiva di spazi pubblici.

Gli Agenti della Unità Operativa Stella, Polizia Investigativa Centrale e Gruppo Intervento Territoriale sono intervenuti nei quartieri Stella e Sanità. Sono stati elevati 44 verbali che hanno riguardato diverse infrazioni, dalla sosta irregolare all'incauto affidamento del veicolo, alla mancanza di requisiti per condurre un ciclomotore, infrazioni che hanno riguardato anche la guida senza patente, il mancato uso del casco di protezione, la mancata copertura assicurativa con relativo sequestro amministrativo dei veicoli, oltre che a verbali per la mancata revisione. Inoltre sono state prelevate due autovetture per intralcio alla circolazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA