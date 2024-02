Truffano diecimila euro a un anziano di Matera, due arresti

Con l'ormai noto metodo del 'falso incidente che vede coinvolto un figlio o un nipote', nello scorso mese di novembre, sono riusiciti a truffare diecimila euro a un anziano di Matera: due napoletani, entrambi con precedenti penali, sono stati arrestati dai Carabinieri. Uno, di 48 anni, è in carcere, l'altro, di 47, ai domiciliari. Sono accusati di truffa aggravata in concorso.

I particolari dei due arresti sono stati illustrati stamani, nella città dei Sassi, in una conferenza stampa, dal comandante provinciale di Matera dell'Arma, colonnello Giovanni Russo. Le indagini sono cominciate in seguiito alla denuncia dell'anziano, che dopo aver consegnato i soldi si è reso conto di essere stato truffato e si quindi rivolto ai Carabinieri.



