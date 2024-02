Torre del Greco, vandali danneggiano chiosco per addetti rifiuti

Raid vandalico nella notte: danneggiato chiosco destinato ad ospitare gli operatori della ditta che si occupa dello smaltimento dei rifiuti. È accaduto a Torre del Greco e l'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine, mentre sono in corso azioni per valutare se gli impianti di videosorveglianza della zona (il parcheggio Palatucci di via Alcide De Gasperi) abbiano catturato immagini utili a risalire agli autori dell'episodio.

Stando a quanto emerge, il chiosco questa mattina si presentava con i vetri danneggiati a causa dell'utilizzo di grosse pietre, mentre alcune saracinesche in ferro sono state divelte e gettate a terra. Non è il primo caso di azioni vandaliche ai danni di beni comuni nella città vesuviana: "Per questo motivo - sottolinea il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella - ho immediatamente chiesto al comandante della polizia municipale di attivarsi affinché vengano condotte tutte le attività necessarie a risalire agli autori di quest'altro ignobile gesto e allo stesso tempo per essere informato sui risvolti legati alle precedenti segnalazioni. Rinnoviamo inoltre la richiesta di collaborazione alla cittadinanza: sono in corso iniziative per potenziare il sistema di videosorveglianza pubblico, ma l'attenzione e le segnalazioni della gente comune, anche in forma anonima, possono risultare determinanti".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA