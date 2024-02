Spaccio di eroina nell'Avellinese, un arresto

Un 30enne di Sirignano, in provincia di Avellino, è stato arrestato dai militari della Guardia di Finanza nel corso dei controlli predisposti in Bassa Irpinia per la prevenzione e la repressione del traffico di sostanze stupefacenti. Alla vista dei militari, insieme alla sua compagna di 26 anni, hanno abbandonato in strada un pacco nel quale sono stati poi rinvenuti 250 grammi di eroina suddivisi in cinque bustine. L'uomo, pregiudicato con precedenti specifici, è stato trasferito ai domiciliari mentre per la donna è scattata la denuncia a piede libero alla Procura di Avellino.



