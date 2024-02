Rete Free Assange Napoli, si mobilitano anche i madonnari

Un Assange smunto, con una lunga barba e con la divisa arancione da detenuto. E' ritratto così da un madonnaro napoletano sul marciapiede di via Toledo a Napoli il giornalista australiano fondatore di WikiLeaks, detenuto in Inghilterra da dove - lo deve decidere in questi giorni la Corte suprema britannica - potrebbe essere estradato negli Usa dove lo attende una condanna di 175 anni per cospirazione e spionaggio dopo aver denunciato crimini di guerra commessi dal governo statunitense.

Nella sua opera il maestro Gennaro Troia - che come altri artisti di strada ha aderito alla Rete FreeAssangeNapoli - ha inserito anche un gruppo di persone imbavagliate e, accanto ad Assange, la verde statua della Libertà "che si copre il volto per la vergogna".

Oggi, durante una conferenza stampa in comune, è stato ricordato che Napoli è stata tra le prime città italiane ad aver conferito la cittadinanza onoraria a Julian Assange e sono state annunciate, in attesa della sentenza sulla estradizione, alcune iniziative. Tra queste, una sortita a Londra degli attivisti che domenica 18 affiggeranno su un'edicola chiusa della piazza di Temple Station Victoria un grande giornale con articoli ispirati alla vicenda di Assange, mentre per il 20 febbraio è stato programmato un presidio sotto al consolato Usa sul lungomare Caracciolo a Napoli.



