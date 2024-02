Marino (Anci), domani a Roma in tanti con la fascia tricolore

Tanti sindaci domani a Roma, "indossando la fascia tricolore, per difendere le nostre comunità". E' l'appello su Facebook del sindaco di Caserta e presidente di Anci Campania, Carlo Marina, in vista della manifestazione di domani a Piazza Santi Apostoli promossa dal governatore campano Vincenzo De Luca.

"Cari Sindaci, cari amministratori, cari colleghi, vi scrivo nuovamente - si legge nel post di Marino - per invitarvi a partecipare all'importante presidio istituzionale che si terrà in Piazza Santi Apostoli a Roma. Domani, venerdì 16 febbraio, saremo in tanti, molto più di quanti io avessi in precedenza immaginato. Sarà l'occasione per mostrare unità, intesa e solidarietà nella difesa delle nostre comunità locali".

"Il nostro obiettivo - spiega il presidente di Anci Campania - è chiaro e concreto: chiedere con forza che vengano fornite alle nostre città e ai nostri comuni le risorse necessarie per garantire gli investimenti, le infrastrutture civili e culturali e i servizi. Vogliamo far capire all'Italia intera che la sostenibilità delle nostre comunità, lo sviluppo e il futuro dipendono da un adeguato supporto finanziario e che senza l'erogazione in tempi certi del Fondo Sviluppo e Coesione quasi 200 Comuni della Campania rischiano il fallimento".

"Ho lavorato in queste settimane - prosegue l'appello - affinché questo presidio sia un'occasione bipartisan, in cui tutti i sindaci, indossando la fascia tricolore, possano riconoscersi ed esprimere unità e coesione nel difendere gli interessi dei propri cittadini. È un momento in cui tutti, al di là delle appartenenze politiche e partitiche, dobbiamo essere protagonisti perché ciò che ci unisce e ci interessa è solo la volontà di garantire un futuro migliore ai nostri figli, di tutelare la nostra gente. Vi invito, quindi, a stare con noi a Roma, a stringerci le mani. Questo è un momento di impegno, un dovere civico. L'Italia intera, non solo la nostra Campania, ci guarda. La nostra presenza sarà fondamentale per dare forza e valore alle richieste. Lo faremo nel modo più istituzionale indossando la fascia tricolore, il simbolo che ci unisce alla Repubblica e alle nostre comunità".



