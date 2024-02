Manfredi, serve intervento sul lungomare, lo faremo a tratti

"I lavori in corso sul lungomare di Napoli sono un progetto indispensabile, che va realizzato. Ora si sta cantierando a tratti l'area di passeggio proprio per ridurre al minimo l'impatto". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine dell'iniziativa "La Rivoluzione della mobilità sostenibile parte dalle autostrade. Sicure, digitali, decarbonizzate", organizzata a Napoli da Autostrade per l'Italia, con affaccio sui lavori di scavo in corso sul pezzo di lungomare di fronte a Castel dell'Ovo.

In generale Manfredi ha sottolineato che "adesso stiamo lavorando anche su interventi più radicali, come si sta vedendo qui con lo scavo, e lo faremo anche in altre parti della città anche con degli interventi importanti dal punto di vista fognario, Abbiamo infatti la necessità di fare una manutenzione straordinaria di tutto il sistema fognario della città, manutenzione che manca da tantissimi anni, così come è necessario rifare tante fogne in zone critiche. Lo stiamo già facendo a San Giovanni a Teduccio, lo facciamo qui sul lungomare, lo faremo a via Cintia, nella parte bassa di via Posillipo, sulla riviera di Chiaia, in tante zone critiche che hanno bisogno di questi interventi".



