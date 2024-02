Incendio in abitazione a Teggiano

Una donna in ospedale e una casa danneggiata da fiamme e fumo: è il bilancio di un incendio verificatosi a Teggiano, in provincia di Salerno, all'interno di un'abitazione in località Pozzale. Il rogo, provocato probabilmente da una stufa a legna, ha distrutto arredi, alcuni infissi e seriamente danneggiato l'impianto elettrico dell'abitazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere la donna che si trova ora ricoverata presso il vicino ospedale di Polla in stato di choc.





