'Celesti Armonie' nella chiesa di S. Giovanni a Carbonara

L'associazione Discantus festeggia i suoi quarant'anni di attività con un ciclo di quattro concerti nella chiesa di San Giovanni a Carbonara a Napoli. 'Celesti Armonie', sottolineano gli organizzatori, "vuole essere una festa per la longeva attività dell'associazione, ma anche un'occasione per far ammirare ed apprezzare ai tanti napoletani e turisti che affollano la città, un gioiello assoluto di bellezza: la meravigliosa chiesa di San Giovanni a Carbonara".

Finanziato dalla Regione Campania, dopo "il successo del primo appuntamento che ha visto la rara esecuzione del Requiem Pro Defunctis di Domenico Cimarosa", 'Celesti Armonie' propone tre appuntamenti: sabato 17 febbraio, Napoli: incontro musicale tra due epoche - Il contralto Candida Guida in un parallelo tra il '700 ed il '900 di Scuola napoletana. Musiche di Durante, Porpora, Martucci, Guida; Sabato 9 marzo, Omaggio al belcanto di Jommelli - Il soprano Maria Grazia Schiavo nell'interpretazione di uno dei maggiori rappresentanti del Belcanto settecentesco; sabato 23 marzo, L'agonia di Gesù Cristo di Jommelli - Il Coro Vocalia propone un brano per omaggiare il musicista della Scuola napoletana nel duecentocinquantesimo anniversario della sua morte. L'Orchestra Discantus, diretta da Luigi Grima, è protagonista di tutti gli appuntamenti. I concerti cominciano alle 19.00 con ingresso libero.



