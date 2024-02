Capo stato maggiore Aeronautica visita scuola a Torre del Greco

"Avevo promesso ad un alunno che avrei ricambiato la loro visita al palazzo dell'Aeronautica a Roma dello scorso maggio e sono abituato a mantenere quanto dico". Con queste parole il generale Luca Goretti, capo di stato maggiore dell'Aeronautica Militare ha saluto gli alunni che questa mattina si sono radunati nell'aula magna dell'istituto comprensivo Don Bosco-D'Assisi di Torre del Greco per l'attesa iniziativa, voluta dalla dirigente scolastica Rosanna Ammirati e alla quale hanno partecipato tra gli altri il sindaco Luigi Mennella e l'assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino.

Presenti all'incontro con il generale Goretti delegazioni di cinque istituti superiori: liceo De Bottis, istituto nautico, Pantaleo e Degni e Tilgher, unica scuola proveniente da fuori città essendo di Ercolano. Tante le domande rivolte al capo di stato maggiore dell'Aeronautica Militare, che non si è sottratto al confronto: "Ho riscontrato negli alunni con i quali mi sono interfacciato - ha aggiunto Goretti - una serie importate di sollecitazioni, che dimostrano come questi giovani, al di la delle scelte che faranno nel loro futuro, sono pronti e preparati per affrontare nel migliore dei modi la vita adulta".

Prima dell'incontro nell'aula magna, il generale è stato accolto nel cortile della scuola da alunni in festa, che sventolavano vessilli tricolori realizzati personalmente per l'occasione, mentre altri hanno intonato canzoni e organizzato esibizioni di ginnastica. Il confronto con il generale è stato invece intervallato dagli strumenti degli allievi che seguono il corso musicale organizzato dalla scuola, studenti che hanno anche intonato le note dell'inno di Mameli.



