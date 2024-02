Campo rom di Giugliano, riunione in prefettura a Napoli

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha presieduto oggi una riunione per l'approfondimento delle iniziative finalizzate al superamento delle criticità del campo rom di via Carrafiello, alla periferia di Giugliano.

Lo stesso prefetto, nelle scorse settimane, dopo aver visitato il campo dove è morta una bimba di 7 anni folgorata da una scossa elettrica, ha presieduto una seduta del Comitato per l'ordine e sicurezza pubblica, convocata sullo stesso argomento.

Nel campo vivono circa 400 persone. E per la maggior parte si tratta di bambini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA