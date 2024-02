Calcio: Liverani,"con l'Inter la Salernitana se la giocherà"

"Domani affrontiamo una squadra dall'altissimo valore tecnico, che sta collezionando tutti i record possibili in questo campionato. L'Inter ha una rosa costruita per vincere tutto ma questo non vuol dire che nella partita secca non possiamo giocarcela". Così Fabio Liverani, allenatore della Salernitana, ha presentato la sfida di domani sera contro l'Inter.

"Le difficoltà di questa gara - dice - non cambiano quello che deve essere il nostro percorso, che dobbiamo creare mattoncino su mattoncino a partire già dalla gara di domani.

Servirà una partita di voglia e sacrificio, dobbiamo essere compatti e cercare di sfruttare le occasioni che capiteranno per fare male".

Il tecnico, arrivato lunedì sulla panchina dei campani, ha spiegato: "Paradossalmente il problema più grande di questi primi giorni di lavoro è stato avere a disposizione una settimana corta perché si gioca già domani e abbiamo avuto solamente tre giorni di allenamento più la rifinitura di questa mattina. La squadra ha recepito un tipo di lavoro un po' differente con grande voglia e attenzione. Adesso il metro di giudizio e lo specchio del lavoro quotidiano sarà la partita.

Abbiamo alcuni giocatori da gestire e domani servirà una prestazione importante con grande attenzione e voglia di dare tutto. Questa piazza - ha proseguito Liverani - è stata sempre trascinata da una fame e una voglia di calcio in ogni categoria, chi fa calcio come me da tanti anni conosce benissimo la forza della tifoseria di Salerno e la loro scelta di trascinare la squadra fino alla fine dimostra grande maturità. Come ho già detto nel corso della presentazione siamo noi a dover dare qualcosa alla nostra gente perché siamo in debito".



