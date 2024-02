Aggresione a ex moglie e figlio, scatta divieto avvicinamento

Insulti quotidiani, ma a scatenare la reazione delle vittime è stato un episodio in particolare, ovvero quando l'uomo - un 68enne di Arpaia, in provincia di Benevento - è entrato in casa ed ha colpito l'ex moglie ed il figlio con una sedia di legno provocando loro alcune lesioni. I due hanno così raccontato tutto ai carabinieri, che nel frattempo erano giunti sul posto: una storia fatta di insulti ed aggressioni verbali, ma anche fisiche, col lancio di oggetti, schiaffi e strattonamenti.

Le dichiarazioni di mamma e figlio sono state riscontrare dai carabinieri, sulla base di alcuni referti medici, di precedenti interventi delle forze di polizia presso quella famiglia e delle dichiarazioni di un'altra persona. Un quadro accusatorio solido, che ha portato la procura di Benevento a chiedere una misura cautelare, disposta dal gip ed eseguita oggi dai carabinieri: l'uomo è stato allontanato dalla casa familiare con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese.



